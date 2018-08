Leger patrouilleert in hoofdstad Zimbabwe

HARARE(ANP/RTR) - Een dag na onlusten die drie levens eisten, patrouilleren militairen in de Zimbabwaanse hoofdstad Harare. Op straat zijn weinig mensen, veel winkels zijn donderdagmorgen niet opengegaan.

Militairen openden woensdag het vuur op aanhangers van de oppositie. Die waren de straat opgegaan, omdat ze denken dat de partij van president Emmerson Mnangagwa heeft gesjoemeld in de verkiezingen van maandag. Zeker drie mensen kwamen om. Amnesty International heeft de regering-Mnangagwa opgeroepen onderzoek te doen naar het geweld.

Het is nog steeds niet bekend wie in de stembusgang van maandag tot president is gekozen. Aanvankelijk werd gemeld dat de kiescommissie donderdag met de uitslag zou komen, maar daarover is twijfel ontstaan. De website van de kiescommissie was donderdagmorgen uit de lucht, omdat die gehackt zou zijn.