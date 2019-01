Leger Niger doodt 280 leden Boko Haram

Het leger van Niger heeft met grondtroepen en luchtaanvallen meer dan 280 leden van de terreurbeweging Boko Haram gedood. Het offensief begon vorige week, meldde het ministerie van Defensie.

Boko Haram heeft vanuit het noordoosten van Nigeria in de afgelopen negen jaar aanvallen uitgevoerd op Niger, Tsjaad en Kameroen. De beweging wil een kalifaat stichten, zoals Islamitische Staat eerder in Syriƫ en Irak is gelukt.

Het offensief begon vrijdag langs de zuidoostelijk gelegen rivier Komadugu, dat Niger van Nigeria scheidt.