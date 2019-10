Leger Mali doodt vijftig militanten

Het Malinese leger zegt dat het ongeveer vijftig militanten heeft gedood tijdens een operatie. Ook slaagden de militairen erin om 36 collega’s te bevrijden die werden vermist sinds de dodelijke aanvallen van vorige maand op twee legerkampen in het midden van het land.

Militanten doodden op 30 september 38 militairen. Zestig militairen raakten vermist. Het betrof een van de zwaarste verliezen dit jaar voor het Malinese leger, dat steeds meer moeite heeft om aanvallen van militante groepen af te weren. Sommige groepen hebben banden met al-Qaeda of Islamitische staat.

Het is niet bekend tot welke opstandige groepering de aanvallers behoren. Mali werd in 2012 probleemgebied toen moslim-milities voet aan de grond kregen in het noorden en in de nationalistische Toearegs een bondgenoot vonden. Franse interventietroepen verdreven de jihadisten een jaar later, maar rustig werd het niet. Ook niet door de vredesovereenkomst die de regering in 2015 in Bamako sloot met de rebellen.