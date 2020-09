Leger Libanon vindt ammoniumnitraat bij haven Beiroet

Het Libanese leger heeft bij de ingang van de haven van Beiroet een grote hoeveelheid van het explosieve ammoniumnitraat ontdekt. Het gaat om 4,35 ton van hetzelfde spul dat vorige maand een enorme explosie en een grote verwoesting in de Libanese hoofdstad veroorzaakte.

Toen ging het wel om een veel grotere hoeveelheid, namelijk 2750 ton. Volgens het staatsnieuwsagentschap NNA is het leger bezig om het materiaal op te ruimen.

Bij de ontploffing op 4 augustus vielen meer dan 170 doden en raakten naar schatting 5000 mensen gewond. Ammoniumnitraat wordt onder andere gebruikt voor kunstmest, maar ook voor explosieven.

Reddingswerkers meldden donderdag dat ze bijna een maand na de verwoestende ontploffing een teken van leven hebben ontdekt van onder het puin. Er werden een ademhaling en een hartslag geregistreerd in combinatie met warmte, meldde een van de hulpverleners. Lokale media hadden even daarvoor gemeld dat een speurhond beweging had ontdekt onder een ingestort gebouw.