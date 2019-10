Leger Libanon eist heropening wegen

Het Libanese leger roept betogers op geblokkeerde wegen te heropenen. De legerleiding bevestigt in een verklaring dat mensen in principe het recht hebben vreedzaam te demonstreren, maar daar zouden ze alleen gebruik van kunnen maken op „openbare pleinen”.

Libanon is al dertien dagen in de greep van grootschalige protestacties. Betogers eisen politieke hervormingen en hebben het openbaar leven platgelegd om hun eisen kracht bij te zetten. Premier Saad al-Hariri gooide dinsdag de handdoek in de ring en kondigde zijn vertrek aan. Demonstranten vierden dat besluit, maar maakten ook duidelijk de stap onvoldoende te vinden.

„Dit ontslag is positief, maar het is niet genoeg”, zei een 35-jarige vrouw dinsdag in Tripoli. „We willen dat het hele systeem op de schop gaat.” In de stad Sidon dansten en zongen mensen. „Hariri komt hiervandaan en deze stad heeft hem altijd omarmd”, stelde een man. „Maar vandaag willen de mensen verandering.”