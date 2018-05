Leger Israël schiet Palestijn dood

Tijdens confrontaties met Israëlische militairen is bij de Gaza-grens opnieuw een Palestijnse demonstrant omgekomen. Volgens het ministerie van Gezondheidszorg is de man doodgeschoten. Het Israëlisch leger zei dat dinsdag ongeveer 400 Palestijnen betrokken waren bij het gewelddadig protest in het grensgebied. Het was relatief rustig door de vele begrafenisplechtigheden.

De massale betogingen en ongeregeldheden kostten maandag volgens de Palestijnse autoriteiten zeker zestig mensen het leven. Israël beschuldigt terreurorganisatie Hamas, die de dienst uitmaakt in de Gazastrook, ervan burgers op cynische wijze te misbruiken als menselijk schild in het conflict.

Een legerwoordvoerder zei dat 24 van de zestig doden maandag terroristen waren. Het Palestijns ministerie van Binnenlandse Zaken houdt vol dat onder de slachtoffers slechts tien Hamas-leden waren.