Leger Israël: „Ongewone activiteit” Iran in Syrië

Het Israëlische leger heeft „ongewone Iraanse activiteit” in Syrië geconstateerd en de autoriteiten op de Golanhoogte ertoe opgeroepen schuilkelders te openen en in gereedheid te brengen.

Dat meldt de BBC.

Het leger meldt dat de troepen in „hoge” staat van paraatheid zijn met het oog op een eventuele „aanval”. „Ieder agressie tegen Israël kan op een stevig antwoord rekenen”, liet woordvoerder Jonathan Conricus weten.

The IDF has detected irregular Iranian activity in Syria and is preparing the civilian population on the Golan Heights accordingly, as well as defensive systems. Any aggression against Israel will be met with a severe response.