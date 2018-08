Leger Israël bestookt „terroristen” Gazastrook

Het Israëlische leger heeft doelen bestookt in de Gazastrook. Daardoor vielen zeker twee doden, vermoedelijk leden van de gewapende tak van Hamas. Ook raakten zes mensen gewond, bericht de Israëlische krant Haaretz.

Het leger bevestigt dat een tank het vuur heeft geopend op doelen van Hamas, de organisatie die aan de macht is in de Gazastrook. Eerder zou vanuit de kustenclave zijn geschoten op Israëlische veiligheidstroepen. ,,Terroristen namen vanuit een post van Hamas soldaten onder vuur die in de buurt waren van de noordelijke Gazastrook'', melden de strijdkrachten op Twitter.

Israël en Hamas praten ondanks de aanhoudende onrust in het grensgebied over een bestand. Nieuwssite The Times of Israël bericht dat er mogelijk uitzicht is op een akkoord dat voorziet in een wapenstilstand en versoepeling van de Israëlische maatregelen om de Gazastrook te isoleren.