„Leger Irak trekt Kirkuk niet binnen”

Het Iraakse leger heeft geen opdracht gekregen de stad Kirkuk in te nemen. De militairen zijn alleen geïnstrueerd de omliggende gebieden veilig te stellen, zei een betrokken commandant tegen persbureau Reuters.

De Iraakse strijdkrachten trokken maandag gebieden in Noord-Irak binnen die in handen waren van de Koerden. De landelijke autoriteiten maakten later bekend het vliegveld van Kirkuk en andere belangrijke infrastructuur weer in handen te hebben.

De stad Kirkuk bevindt zich vlak buiten de autonome Koerdische zone in Irak. Volgens de lokale autoriteiten zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen. Koerdische strijders namen de stad in 2014 in toen Iraakse troepen zich terugtrokken tijdens de opmars van Islamitische Staat.

De Koerdische autoriteiten en de regering in Bagdad liggen op ramkoers sinds het referendum van vorige maand. Toen stemden kiezers in de Koerdische gebieden voor onafhankelijkheid. Bagdad is daar fel op tegen.