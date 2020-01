Leger Irak en coalitie werken weer samen tegen IS

Het Iraakse leger en de internationale coalitie tegen terreurorganisatie Islamitische Staat werken weer samen. De coalitie, die wordt geleid door de Verenigde Staten, wordt gevormd door militairen uit meerdere landen.

Het Iraakse parlement stemde er na het doden van de Iraanse generaal Qassem Soleimani door de VS in Bagdad voor dat alle Amerikaanse militairen uit het land moeten vertrekken. Concrete maatregelen zijn nog niet genomen. „Om de tijd die ons nog rest goed te benutten, hebben onze strijdkrachten besloten om weer te gaan samenwerken met de coalitie”, staat in een verklaring van het Iraakse leger.

IS werd in 2019 grotendeels verslagen door de inzet van de internationale coalitie en een groot aantal lokale milities in Irak en Syrië. Hoewel de terreurgroep nog weinig terrein in handen heeft, zeggen mensen in Irak dat de groep weer sterker aan het worden is.