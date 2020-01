Surinaamse militairen mochten woensdag de Memre Boekoe-kazerne in Paramaribo niet verlaten. Ze moeten paraat zijn voor als de situatie rond de rechtbank uit de hand zou lopen. President Desi Bouterse moest daar voor de krijgsraad verschijnen.

Volgens de advocaten van Bouterse is het heel normaal om op dergelijke momenten het leger in staat van paraatheid te brengen. Een advocaat van de nabestaanden van de decembermoorden noemde dat onzin en zei dat het machtsvertoon van de regering-Bouterse is.