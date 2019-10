Leger haalt 25 kinderen weg bij Boko Haram

Het Nigeriaanse leger heeft donderdag 25 kinderen bevrijd die vermoedelijk zijn ontvoerd door islamitische terreurorganisaties, waaronder Boko Haram. Het gaat om 23 jongens en twee meisjes, die zijn overgedragen aan de autoriteiten van Borno, een staat in het noordoosten van Nigeria.

„Dit zijn kinderen die zijn weggehaald bij hun ouders en waarvan de jeugd is afgenomen”, zegt een woordvoerder van UNICEF. „Ook zijn ze nooit naar school geweest en hebben ze geen kans gehad zich te ontwikkelen in een stimulerende omgeving.”

Het Nigeriaanse leger bestrijdt Boko Haram en andere terreurorganisaties al langere tijd in het noordoosten. Afgelopen week werden nog vierhonderd mannen en jongens bevrijdt, onder wie kinderen van 5 jaar oud. In mei werden ook negenhonderd kinderen gered, die door Boko Haram werden ingezet in de strijd.

De strijd tussen het regeringsleger en Boko Haram heeft in tien jaar tijd al aan meer dan 30.000 mensen het leven gekost.