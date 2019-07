Leger gaat bosbranden Siberië bestrijden

Het Russische leger gaat de brandweer helpen om grote bosbranden in Siberië te bestrijden. In vier districten is de noodtoestand uitgeroepen. Een gebied zo groot als België staat in brand. In Krasnojarsk worden tien blusvliegtuigen en tien blushelikopters ingezet.

Poetin besloot woensdag in te grijpen nadat meer dan 800.000 mensen in Siberië een petitie hadden getekend om de brand te blussen. Een man uit de stad Tomsk, op 700 kilometer van de brandhaard in Krasnojarsk en Irkoetsk, was de petitie gestart, omdat hij al een maand last heeft van de rook.

Door extreme droogte en hoge temperaturen in de regio kan het vuur zich snel uitbreiden. Het is dit jaar gemiddeld 6 graden warmer dan het gemiddelde in de gebieden.

Sinds 2015 mogen brandweerkorpsen en overheidsinstanties bosbranden in Rusland negeren als er geen levens of gebouwen worden bedreigd door het vuur. De gouverneur van Krasnojarsk noemde het bestrijden van de brand eerder nutteloos. „Dit is een natuurlijk verschijnsel. Het bestrijden heeft geen nut en is in sommige gevallen zelfs schadelijk voor de brandweermannen.”

Grote toendrabossen worden vernietigd door de brand en in bergketens ontdooit de grond die normaal altijd bevroren is.