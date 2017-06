„Leger en militie Congo doodden 3300 burgers”

In de regio Kasaï in de Democratische Republiek Congo zijn sinds oktober meer dan 3300 burgers gedood door Congolese veiligheidstroepen en een militie waar die tegen vechten. Het cijfer komt van de katholieke kerk, die zich baseert op eigen bronnen in het afgelegen gebied aan de grens met Angola.

De militie Kamuina Nsapu heeft volgens de kerk vier dorpen verwoest, honderden mensen vermoord en eigendommen van de kerk vernield in een campagne om de regeringstroepen te verjagen. Op zijn beurt heeft het leger tien dorpen verwoest om de opstandelingen uit te roeien.

De gevechten tussen het leger en de militairen braken uit nadat het leger een stamhoofd had gedood dat het vertrek van de regeringstroepen eiste. Kasaï is een bolwerk van de oppositie tegen president Joseph Kabila, die weigert af te treden terwijl zijn termijn in december afliep. Volgens de Verenigde Naties zijn meer dan 1,3 miljoen mensen in het gebied op de vlucht geslagen.