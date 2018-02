Leger Egypte claimt doden 16 militanten

Bij een actie tegen extremisten heeft het Egyptische leger zestien militanten gedood en ruim dertig anderen opgepakt. Het leger liet zondag weten dat de militanten zijn omgebracht tijdens een campagne in het noorden van de Sinaï.

De strijdkrachten meldden ook dat wapendepots, motoren en terreinvoertuigen van de militanten zijn vernietigd. Ook hebben de militairen een mediacentrum gevonden. Daarin stonden computers en andere communicatiemiddelen en documenten over het jihadisme. Ook zijn zes boerderijen verwoest. Volgens het leger verbouwden de militanten daar gewassen voor de productie van verboden verdovende middelen.

Eind november gaf president Abdel Fattah al-Sisi opdracht tot een campagne tegen extremisten in de Sinaï. In die regio is een tak van Islamitische Staat (IS) actief. Hij besloot tot de operatie na een aanslag op een moskee op het schiereiland. Die eiste zeker driehonderd levens.

Na die terreuractie zei Sisi dat de Sinaï binnen enkele maanden „gestabiliseerd” zou moeten zijn.