Leger China waarschuwt betogers Hongkong

Het Chinese garnizoen in Hongkong lijkt met een actierijk filmpje een niet mis te verstane waarschuwing te geven aan betogers in de metropool. In de drie minuten durende propagandavideo is onder meer te zien hoe militairen oefenen op het aanpakken van relschoppers.

De video, die is verspreid via de website Weibo, toont onder meer troepen die met grote schilden oprukken in formatie. Ook worden waterwerpers ingezet en prikkeldraad neergelegd. „Alle gevolgen zijn voor jullie rekening”, roept een militair in een luidspreker. Hij spreekt in het Kantonees, de taal die in Hongkong wordt gesproken. Aan het eind van het filmpje worden betogers geboeid afgevoerd.

China heeft duizenden militairen gelegerd in Hongkong, al zijn die manschappen niet ingezet tijdens de grootschalige demonstraties van de afgelopen tijd. De commandant van het garnizoen van het Chinese Volksbevrijdingsleger (PLA), Chen Daoxiang, zegt nu volgens Chinese staatsmedia dat gewelddadige protesten ontoelaatbaar zijn.

He leger is volgens de commandant „vastbesloten de nationale soevereiniteit, veiligheid, stabiliteit en welvaart van Hongkong te beschermen.” De onrust van de afgelopen tijd „heeft het leven en de veiligheid van de bevolking ernstig in gevaar gebracht en kan niet worden getolereerd”, aldus Chen Daoxiang. De legerleider sprak ook zijn „volledige steun” uit voor gouverneur Carrie Lam en de politiekorpsen van de stad.

Ondermijnen

De eerste gouverneur van Hongkong na de overdracht van de Britse kroonkolonie aan China, Tung Chee-hwa, beschuldigde woensdag de Verenigde Staten en Taiwan ervan achter de protesten van de afgelopen acht weken te zitten. „Buitenlandse politici en anti-Chinese krachten met een verborgen agenda” werken volgens hem samen om de „angst onder de bevolking van aan te wakkeren en de relatie tussen het vasteland en Hongkong te ondermijnen.”

De uitlatingen van Chen Daoxiang en Tung Chee-hwa zijn een herhaling van het standpunt van de centrale regering in Peking. Die heeft zich steeds vierkant achter het pro-Chinese bestuur van Hongkong opgesteld en beschouwt de huidige onlusten als een buitenlands complot.

Studentenopstand

Vooral de opmerkingen van legerleider Chen Daoxiang en de propagandavideo voeden de vrees dat het Chinese leger tussenbeide zal komen om de protesten in Hongkong de kop in te drukken. Het roept voor velen herinneringen op aan het neerslaan van de studentenopstand op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking in 1989. Daarbij vielen honderden doden en gewonden.

Persbureau Bloomberg meldde woensdag dat de VS een samentrekking van Chinese troepen aan de grens met Hongkong in de gaten houden. Volgens een anonieme Amerikaanse analist zou die troepenbeweging echter slechts te maken hebben met een beëdigingsceremonie voor agenten.

Ook Andreas Fulda, onderzoeker aan de Universiteit van Nottingham, temperde donderdag in het Britse dagblad The Guardian de vrees voor militair ingrijpen. „Deze uitspraken zijn onderdeel van de psychologische oorlogvoering tegen de Hongkongers.” Hij voegde eraan toe dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat het leger tussenbeide komt, „om niet het risico van een slepend gewapend stadsconflict te lopen.”