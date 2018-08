Leger Brazilië naar grensstad na migrantenrel

De Braziliaanse regering stuurt militairen naar de grensstad Pacaraima, omdat daar zaterdag confrontaties waren tussen Braziliaanse bewoners en migranten uit Venezuela. Het leger meldde dat ongeveer 1200 Venezolanen na de onlusten terugvluchtten naar hun eigen land, aldus het persbureau Agencia Brasil.

De onlusten braken uit nadat enkele Venezolanen een Braziliaanse winkelier zouden hebben bestolen en mishandeld. Een deel van de bewoners van Pacaraima ging daarna de kampen in waar de Venezolaanse migranten woonden. De Brazilianen richtten vernielingen aan en ook stichtten ze brand. Volgens de autoriteiten vielen er door de wraakactie geen gewonden.

Pacairama, in de noordelijke provincie Roraima, ligt op de grens met Venezuela en aan een belangrijke route die Venezolanen kiezen om aan de diepe crisis in eigen land te ontsnappen. In de eerste helft van dit jaar hebben al zestienduizend Venezolanen een verblijfsvergunning aangevraagd in Roraima.