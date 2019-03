Leger Brazilië herdenkt coup 1964

Het commando zuidoost van de Braziliaanse strijdkrachten heeft in São Paulo de militaire staatsgreep uit de jaren zestig herdacht. De nieuwe rechts-populistische president Jair Bolsonaro heeft het leger aangemoedigd de coup met trots de gedenken, omdat volgens hem de militaire regeringen, die het land bestuurden van 31 maart 1964 tot 15 maart 1985, voor orde en veel economische ontwikkeling en groei hebben gezorgd.

Bolsonario zet dat in zijn politieke betoog graag af tegen de huidige crisis. Volgens critici is het militaire regime verantwoordelijk voor de dood van meer dan vierhonderd politieke tegenstanders in twintig jaar tijd. Bolsonaro wijst op de huidige criminaliteit. Er worden in het land elke dag gemiddeld 175 mensen vermoord.

Partijgenoten van Bolsonaro die aanwezig waren op de plechtigheid beklemtoonden dat het hier niet om een viering gaat, maar enkel om een bijeenkomst om een historische gebeurtenis te gedenken. Het federale Openbaar Ministerie had volgens Braziliaanse media de militairen gewaarschuwd tegen een viering van de staatsgreep.