Leger Azerbeidzjan trekt tweede teruggegeven district binnen

De regering van Azerbeidzjan zegt dat het leger een tweede van drie districten bij de regio Nagorno-Karabach binnentrekt die door Armenië zijn teruggegeven. Dat deed Armenië in een overeenkomst met Azerbeidzjan en Rusland, waarmee een eind kwam aan wekenlange gevechten in de bergregio Nagorno-Karabach.

Het district Kalbajar, dat tussen Armenië en de voormalige enclave Nagorno-Karabach in ligt, zou aanvankelijk al op 15 november zijn overgedragen, maar die deadline werd om humanitaire redenen verschoven. Het Azerbeidjaanse ministerie van Defensie stelt dat er het nodige ingenieurswerk verzet moest worden om de wegen in het onherbergzame gebied meer begaanbaar en mijnenvrij te maken.

Armenië heeft in het akkoord beloofd om drie districten Aghdam, Kalbajar en Lachin, rond Nagorno-Karabach, terug te geven aan Azerbeidzjan. Het eerste van die drie districten werd vrijdag overgedragen. Het laatste is 1 december aan de beurt.

In de dagen voor de overdracht probeerden inwoners van Kalbajar vrijwel alles in te pakken voor vertrek om zo niks achter te laten voor het leger van de aartsvijand. Verslaggevers van het Franse persagentschap AFP zagen hoe mensen elektriciteitskabels en andere onderdelen van een waterkrachtcentrale in een vrachtwagen laadden, en zelfs bomen omhakten voor hun vertrek.

Azeri’s die de regio bijna dertig jaar geleden ontvluchtten keren naar verwachting terug. Een etnisch Armeense metselaar zegt dat de Armeniërs niets voor hen willen achterlaten. „Dus zet men de huizen in brand, hakt men de bomen om en nemen de mensen alles mee”, aldus de 43- jarige man. „Azerbeidzjanen en Armeniërs zullen nooit samen kunnen leven”, zegt een 53-jarige bouwvakker, ook een Armeniër.

Eind september laaide het decennialange conflict tussen de twee oud-Sovjetrepublieken om de regio Nagorno-Karabach opnieuw op. De enclave met een etnisch Armeense meerderheid scheidde zich in de jaren negentig af van Bakoe en verklaarde zich onafhankelijk, wat overigens door vrijwel geen enkel land werd erkend. Azerbeidzjan heeft sindsdien meermaals geprobeerd het gebied terug onder controle te krijgen.

Na zes weken vechten dit najaar was het Azerbeidjaanse leger aan de winnende hand. Armenië wist de opmars tot stilstand te brengen door knarsetandend akkoord te gaan met een door Rusland bemiddeld vredesakkoord. Onder dat akkoord moet Armenië zeven regio’s die in de jaren negentig werden ingenomen weer teruggeven aan Azerbeidzjan.