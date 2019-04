Leger Algerije waarschuwt over overgang

De Algerijnse legercommandant Ahmed Gaïd Salah heeft gewaarschuwd dat de overgang naar een nieuw politiek stelsel niet buiten de bestaande instituten kan. Alles wat sinds de onafhankelijkheid (1962) is bereikt, is de trots van alle generaties Algerijnen en dat mag volgens de generaal niet in gevaar worden gebracht.

Gaïd Salah lijkt aan te geven dat het leger weer de toon aangeeft te midden van massale betogingen tegen het regime, dat twintig jaar lang president Abdelaziz Bouteflika als boegbeeld had. Hij ruimde na massale protesten in heel het land afgelopen week het veld, nadat ook de generaal daarop had aangedrongen. Een typische telg van het bewind, Abdelkader Bensalah, is als interim-president geïnstalleerd. De generaal steunt dat naar eigen zeggen.

Anderzijds nam Gaïd Salah afstand van wat de betogers in het land ‘Le Pouvoir’ (De Macht) noemen. Het land wordt volgens de demonstranten al sinds de onafhankelijkheid geregeerd door een corrupte kliek van vooral veteranen uit de onafhankelijkheidsoorlog. Gaïd Salah is er naar hun zeggen één van.