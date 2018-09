Legendarische wagons Oriënt-Express tentoongesteld

tekst Martijn den Hollander beeld AFP, Francois Guillot

Bezuiden Breda zijn stations en hun omgeving niet altijd even fraai. De troosteloosheid druipt er soms van af. Ook dit station in de Franse hoofdstad Parijs is geen idylle te noemen. Verweerd beton, kil metaal, een overkapping van golfplaten – veel schoonheid valt er niet aan te ontdekken op Gare de Lyon.

Maar dan die trein. Zes wagons van de legendarische Oriënt-Express zijn de achterliggende drie jaar door de Franse nationale spoorwegmaatschappij minutieus gerestaureerd. Zaterdag, op de Europese open monumentendag, werden de rijtuigen voor het eerst weer getoond aan het publiek.

De trein glimt als een spiegel. Achter de brandschone ramen, omlijst door roodfluwelen gordijnen, branden chique tafellampen. Niet te zien voor de nederige passant op het perron zijn de mahoniehouten wandpanelen, lederen fauteuils en het zachte tapijt.

Wie instapt en neerzijgt in de brede zetels zal het aan comfort niet ontbreken. Nu nog een mooi uitzicht.