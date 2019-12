Lege straten Samoa door actie tegen mazelen

Het openbaar leven op Samoa komt twee dagen tot stilstand vanwege de strijd tegen de mazelen. Honderden vaccinatieteams gaan in de afgelegen eilandenstaat op pad om mensen in te enten. Inwoners krijgen het verzoek thuis te blijven, overheidsdiensten en bedrijven hebben de deuren gesloten en veerboten tussen de eilanden varen niet.

In het centrum van hoofdstad Apia reed donderdag nauwelijks verkeer. Ook bleven de kraampjes dicht waar toeristen doorgaans souvenirs kopen. „Het is heel erg stil hier. Ik hoor alleen een paar blaffende honden. De straten zijn leeg. Er zijn geen auto’s”, zei de regionale UNICEF-chef Sheldon Yett. „Mensen blijven thuis en wachten op de vaccinatiecampagne.”

De uitbraak van de mazelen heeft inmiddels het leven gekost aan 62 mensen in het land met circa 200.000 inwoners. De meeste slachtoffers zijn jonge kinderen. De vaccinatiegraad in Samoa was voor de epidemie ongeveer 30 procent. Daardoor kon de besmettelijke ziekte, die ook in Nederland voorkomt, snel om zich heen grijpen. Er liggen nog negentien kinderen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Inwoners moeten nu rode vlaggen ophangen buiten hun huis als daar mensen gevaccineerd moeten worden. Zo weten vaccinatieteams waar ze heen moeten. Zo’n vlag was donderdag onder meer te zien bij de woning van premier Tuilaepa Sailele Malielegaoi. Hij stelde dat onlangs een neef was aangekomen vanuit Australië. Die moest ook nog ingeënt worden.

Malielegaoi reageerde boos op berichten dat sommige ouders hun kinderen aanmoedigen zich te verstoppen voor de vaccinatieteams. „De enige genezing hiervoor is vaccinatie”, beklemtoonde de minister-president.

In totaal zijn sinds midden oktober ruim 4200 besmettingen gemeld in het land. Samoa krijgt inmiddels internationale hulp bij het bestrijden van de epidemie. De mazelen bereikten ook de omliggende landen Fiji en Tonga, maar daar is de vaccinatiegraad hoger en vielen voor zover bekend geen doden.