Lege straten in miljoenenstad Zuid-Korea door virus

De burgemeester van de Zuid-Koreaanse miljoenenstad Daegu roept inwoners op binnen te blijven vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Restaurants, winkelcentra en straten waren donderdag grotendeels leeg.

Het aantal ziektegevallen in Zuid-Korea neemt de afgelopen dagen snel toe. Het ging dinsdag nog om zeker 31 besmettingen, maar dat zijn er nu al 82. De grootste groep patiënten bestaat uit mensen uit Daegu of de omgeving van die stad. De burgemeester sprak over een „ongekende crisis”.

Veel patiënten worden gelinkt aan een 61-jarige vrouw die deel uitmaakt van de Shincheonji-geloofsgemeenschap in Daegu, waar 2,5 miljoen mensen wonen. Ze kreeg op 10 februari koorts, maar weigerde naar verluidt herhaaldelijk zich te laten testen. Ze zei dat ze de laatste tijd niet in het buitenland was geweest.

De vrouw woonde meerdere bijeenkomsten van de gemeenschap bij voordat bleek dat ze toch was besmet. De lokale autoriteiten zeggen dat er ruim duizend Shincheonji-leden in Daegu zijn. Zeker negentig mensen uit die groep zouden symptomen van het virus hebben.