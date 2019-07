Lega onder vuur om Rusland-connectie

Het Italiaanse openbaar ministerie onderzoekt mogelijke Russische partijfinanciering van Lega, waarvan Matteo Salvini partijleider is.

De vicepremier ontkent de aantijgingen in alle toonaarden.

Op 18 oktober vorig jaar kwamen drie Italianen en drie Russen bij elkaar in het luxe Hotel Metropol in Moskou. De Italiaanse vicepremier Salvini was op dat moment op staatsbezoek. Ze bespraken de mogelijkheid van een olielevering van Rusland aan Italië, waarbij een percentage van de verkoopwaarde –buiten de boeken om– in de partijkas van regeringspartij Lega zou vloeien. Het zou gaan om 65 miljoen euro. De financiering zou zijn bedoeld om de Europese verkiezingen van afgelopen mei te ondersteunen.

Sommige details van het gesprek werden in februari door het onderzoekstijdschrift L’Espresso naar buiten gebracht. Hoewel het openbaar ministerie naar aanleiding daarvan een onderzoek startte, bracht de journalistieke scoop de wateren nauwelijks in beroering. Dat veranderde, toen tien dagen geleden het Amerikaanse Buzzfeed op haar website de geluidsopname van de Italiaans-Russische ontmoeting in het hotel publiceerde. Het gesprek was kennelijk opgenomen.

Een van de Italianen die op de opname te horen is, is Gianluca Savoini, de voormalige woordvoerder van Salvini en ex-journalist van La Padania (de vroegere partijkrant). Savoini zegt op de opname wat de bedoeling is van de illegale gelden. „We willen Europa veranderen. Het nieuwe Europa moet dicht bij Rusland staan.”

Het hoofd van de Italiaanse buitenlandse inlichtingendienst meldde woensdag tijdens een rapportage aan de parlementaire commissie van nationale veiligheid dat Savoini al langer op de radar van de inlichtingendienst staat. Het openbaar ministerie onderzoekt momenteel of Savoini is aan te klagen wegens „internationale corruptie.” Intussen is er huiszoeking gedaan in de woning van de twee andere Italianen, een advocaat en een financiële adviseur, die ook in Hotel Metropol aanwezig waren.

De grote vraag is of de partijfinanciering daadwerkelijk heeft plaatsgehad en of de partijleiding van Lega wist van de onderhandelingen en de intenties van het drietal. Geen van de drie is overigens lid van de partij. Salvini meent dat Savoini op eigen gezag handelde. De vicepremier ontkent dat er Russische gelden naar de partijkas zijn gevloeid. „Er klopt helemaal niets van. We hebben nooit een roebel, een euro, een dollar of een liter wodka uit Rusland aangenomen”, zei hij tegen Corriere della Sera.

Onder druk

Gianluca Meranda, de advocaat die op 18 oktober aan tafel zat, ontkent niet dat er onderhandelingen zijn geweest, zo schrijft hij aan dagblad La Repubblica, maar houdt vol dat de plannen nooit daadwerkelijk zijn uitgevoerd. L’Espresso komt dit weekend, zo blijkt uit een voorpublicatie, met een nieuw artikel, waaruit zou blijken dat in februari 2019 de plannen in een vergevorderd stadium waren.

De vermeende corruptiezaak zet het kabinet sterk onder druk. Coalitiepartner Vijfsterrenbeweging wil dat Salvini verantwoording aflegt. Salvini dreigt op zijn beurt de regering te laten vallen.

De zaak is overigens niet de enige splijtzwam in de Italiaanse regering. Er is ook onenigheid ontstaan over de benoeming van Ursula von der Leyen als voorzitter van de Europese Commissie. De Vijfsterrenbeweging (M5S) stemde daarmee in, de rechts-nationalistische Lega was faliekant tegen. Salvini zei donderdagavond op een EU-bijeenkomst in Helsinki regeringspartner M5S niet langer te vertrouwen.