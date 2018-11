Leeuwenwelp in Lamborghini op Champs-Élysées

De Franse politie heeft een opmerkelijke vondst gedaan toen ze een auto inspecteerden op de Champs-Élysées in Parijs. Een Lamborghini had een leeuwenwelp als passagier. De bestuurder is aangehouden, melden Franse media. Een dierenwelzijnsorganisatie ontfermt zich nu over het dier. Waar de leeuw vandaan komt en wat ermee gaat gebeuren is niet bekend.

Het is niet de eerste keer dat in Frankrijk een leeuw wordt aangetroffen buiten de dierentuin. In een autogarage in Marseille trof de douane onlangs een leeuw aan die in een kooi als huisdier werd gehouden. Hetzelfde gebeurde in een appartement in een buitenwijk van Parijs. In Nederland werd vorige maand een leeuwenwelp gevonden in een weiland bij Tienhoven.