Leeuwen vallen Duitse dierenverzorger aan

Twee volwassen leeuwen hebben zaterdagochtend een dierenverzorger van het Serengeti-Park in het Duitse Hodenhagen ernstig verwond. De dieren vielen de 24-jarige man zonder aanleiding aan. De man is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Hannover gebracht.

Hoe het voorval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De verzorger kwam de dieren voeren en kwam binnen de omheining per ongeluk rechtstreeks met ze in contact. Het dierenpark is geschokt. „Het mag nooit gebeuren dat mens en dier zich binnen dezelfde omheining ophouden. Hoe dat heeft kunnen, zullen we onderzoeken”, aldus een woordvoerster tegen de krant Bild.