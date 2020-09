Leeuwen gedood na ontsnapping uit nationaal park Zuid-Afrika

Medewerkers van een Zuid-Afrikaans natuurpark hebben een hele troep van zeven leeuwen afgemaakt, nadat de dieren waren ontsnapt uit een nationaal park. De grote katten hadden namelijk meer dan tien schapen opgepeuzeld.

Drie van de zeven leeuwen ontsnapten maandagochtend uit het Karoo National Park. De rangers gingen achter ze aan, nadat er een melding was binnengekomen dat schapen waren gedood in een naburige boerderij, aldus een woordvoerder van South African National Parks.

De losgebroken leeuwen werden gevangen en teruggebracht naar hun leefplek. Toch was de koning der dieren de parkmedewerkers te slim af. Dinsdag ontsnapten de beesten namelijk voor een tweede keer. De zoektocht is uitgevoerd met een helikopter, omdat het een behoorlijk ruig gebied is.

De tweede ontsnapping betekende meteen ook het einde van de weglopers, maar ook van de rest van de groep. Om het probleem aan te pakken en om het vee te beschermen moesten ze worden afgemaakt, zei de ranger. De zeven dieren zijn volgens News25 vanuit de helikopter afgeschoten. In het park leven nog andere leeuwen.