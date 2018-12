Leeuw doodt stagiaire in dierentuin VS

In een dierentuin in de Amerikaanse staat North Carolina is een vrouw gedood door een leeuw. Het 22-jarige slachtoffer liep sinds twee weken stage bij het park, laat de lokale politie weten.

De leeuw was ontsnapt uit zijn verblijf en viel de stagiaire aan tijdens een reguliere schoonmaak. Ze was op slag dood. Toegesnelde agenten probeerden het dier te verdoven. Na een aantal mislukte pogingen is de leeuw doodgeschoten zodat hulpverleners veilig bij het lichaam van het slachtoffer konden komen.

De dierentuin in Caswell County verzorgt ongeveer tachtig wilde dieren, waaronder twintig grote katten. Het park is voorlopig gesloten.