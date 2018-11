Zeker negen scholieren zijn om het leven gekomen door een brand in een school en aangrenzende slaapzalen in Oeganda. Leerlingen die onlangs van de school in het district Rakai waren gestuurd, zouden het vuur hebben aangestoken.

Het onderzoek naar de oorzaak van de brand, die in de nacht van zondag op maandag woedde, is nog bezig. Het lokale radiostation CBS noemde een dodental van twintig.