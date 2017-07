Leegstand ondanks huizenschaarste Australië

In Australië staan 200.000 huizen leeg, terwijl jonge mensen steeds minder in staat zijn een huis te kopen. Huizen zijn te groot en te duur, zeggen experts maandag in de Australische krant The Sydney Morning Herald.

Afgelopen jaar stond volgens cijfers van het Australische Bureau voor de Statistiek 11,2 procent van de woningen leeg. In 2006 geleden was dat nog 9,8 procent.

Daar staat tegenover dat mensen tussen de 25 en 34 jaar moeite hebben een huis te kopen. Vergeleken met tien jaar geleden zijn er 6 procent minder huizenbezitters in die leeftijdscategorie. Vooral in de grote steden zijn de huizenprijzen snel gestegen. In Sydney ging de prijs de afgelopen vijf jaar zelfs met 70 procent omhoog.

In mei kondigde de Australische regering maatregelen aan om buitenlandse huiseigenaren en oudere Australiërs aan te moedigen hun leegstaande of te grote woningen te verkopen. Volgens een in de krant geciteerde planoloog hebben bijna een miljoen huizen meer kamers dan de eigenaar zou willen.