Leden SPD kiezen voor coalitie met CDU/CSU

De Duitse sociaaldemocratische SPD kan verder gaan met Angela Merkel. Het merendeel van de partijleden die hun stem hebben uitgebracht, gaf groen licht voor een nieuwe grote regeringscoalitie (GroKo) met de christendemocratische CDU/CSU. Dat heeft de partij bekendgemaakt.

Ruim 378.000 van de ongeveer 464.000 stemgerechtigde leden brachten hun stem uit. Daarvan sprak 66 procent zich uit voor het regeerakkoord met de christendemocraten, aldus de penningmeester van de partij Dietmar Nietan.

De weg is nu vrij voor bondskanselier Merkel om na de langste formatieperiode in Duitsland ooit, op 12 of 13 maart in de Bondsdag de eed af te leggen als regeringsleider. Het wordt dan haar vierde kabinet. De rechts-populistische AfD zal nu de grootste oppositiepartij zijn.

SPD-leider Olaf Scholz zei tijdens de bekendmaking in het SPD-hoofdkwartier in Berlijn, het Willy Brandt-Huis, dat „de overgrote meerderheid van de SPD-leden het advies van de partijleiding heeft opgevolgd”. „We hebben nu duidelijkheid: de SPD zal toetreden tot de volgende Duitse regering”, voegde hij eraan toe.

De SPD zal de komende dagen werken aan een lijst van ministers. Dat moeten volgens de partijleiding drie mannen en drie vrouwen worden. Volgens Scholz zullen dat enkele ministers zijn die het ambt al eerder hebben uitgeoefend, maar ook enkele nieuwe. Scholz zelf wordt gezien als minister van Financiën en vice-kanselier.

Merkel reageerde verheugd. „Ik feliciteer de SPD met dit duidelijke resultaat en kijk ernaar uit om samen te blijven werken voor het welzijn van ons land”, twitterde de bondskanselier.

De SPD-leden konden tot zaterdag hun stembriefjes inleveren over een eventuele regeringsdeelname. Ongeveer 120 vrijwilligers hebben in het SPD-hoofdkwartier tot zondagochtend de stemmen geteld.