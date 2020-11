Leden Leger des Heils vermoord in Indonesië

Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn vier leden van het Leger des Heils om het leven gebracht. De politie vermoedt dat extremisten die sympathiseren met terreurgroep Islamitische Staat achter de moord zitten.

De doden zijn vrijdag gevonden bij hun afgebrande huizen in het dorp Lemban Tongoa in het noorden van het eiland, zei een politiewoordvoerder zaterdag. Twee waren onherkenbaar verbrand en een van de lichamen was onthoofd. Het Leger des Heils in Indonesië bevestigde dat ze lid waren van het evangelische kerkgenootschap.

De politiewoordvoerder zei dat de Oost-Indonesische Moedjahedien (MIT), die trouw hebben beloofd aan IS, vermoedelijk achter de misdaad zitten. „De aanval had er kenmerken van. Het is mogelijk dat ze de slachtoffers niet kenden. Ze wilden gewoon terreur zaaien”, zei hij.