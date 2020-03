Leden koninklijke familie Saudi-Arabië opgepakt wegens coupplan

Topfiguren uit de koninklijke familie van Saudi-Arabië, onder wie een broer en twee neven van de koning, zijn opgepakt omdat ze een coup zouden plannen. Verschillende bronnen bevestigen aan persbureau AFP berichtgeving daarover van media als The Wall Street Journal. De drie prinsen en een aantal militairen en hoge functionarissen zouden zijn aangehouden op bevel van kroonprins Mohammed bin Salman.

De 34-jarige kroonprins en sterke man van het land zou onder druk staan en zijn positie als toekomstige koning veilig willen stellen. Zijn vader, koning Salman bin Abdulaziz al-Saud, is 84 jaar oud en zou al lang een zeer slechte gezondheid hebben. Er gaan zelfs geruchten dat hij al is overleden. Sinds Salman zijn zoon in 2017 als kroonprins naar voren schoof, is Mohammed bin Salman de feitelijke heerser over het olierijke land. Zijn wispelturige beleid is in binnen- en buitenland omstreden.

De kroonprins, bekend als ’MBS’, is ook in het buitenland omstreden, onder meer door zijn rol bij de moord in 2018 op journalist Jamal Khashoggi en zijn bloedige strijd in het buurland Jemen. De ambitieuze kroonprins zou in de grote familie Saud verweten worden dat de betrekkingen met het Westen verslechteren en de spanningen met Iran oplopen, terwijl de olieprijzen sterk dalen.

Onder de arrestanten zijn MBS’ voorganger als kroonprins, prins Mohammed bin Nayef, en een jongere broer van de koning, prins Ahmed bin Abdulaziz al-Saud. Zij zouden zich „in toenemende mate negatief hebben gedragen”, zegt een bron tegen AFP. De kroonprins heeft al eerder prominente geestelijken, activisten, zakenlieden en prinsen laten opsluiten, om alle mogelijke tegenstand de kop in te drukken.