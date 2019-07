Leden Hezbollah op sanctielijst VS

De VS hebben drie prominente leden van de Libanese beweging Hezbollah op de lijst gezet van personen waartegen sancties van kracht zijn. Het gaat onder andere om twee parlementsleden. Amerikanen mogen nu niet meer met hen zaken doen en hun eventuele tegoeden in de VS worden bevroren.

Op de lijst staan personen die er van worden verdacht terreurorganisaties te steunen. Washington heeft Hezbollah tot terreurbeweging verklaard. Opvallend is dat de VS ook foto’s van de drie Libanezen heeft gepubliceerd, wat zeer ongebruikelijk is. Op een van de foto’s staat een van de Libanese parlementsleden met zijn arm om de schouder van de commandant van het Iraanse Quds-korps, een elite-eenheid.

Het is voor het eerst dat Amerika Libanese parlementsleden op de sanctielijst zet. Een collega-parlementslid noemde de actie van de VS in een reactie „een vernedering van het Libanese volk”.