Leden concurrerende maffiaclans in België en Italië opgepakt

De Belgische politie heeft drie leden van de Siciliaanse maffia gearresteerd die worden verdacht van moord. Tegen hen liep een Europees aanhoudingsbevel. Gelijktijdig heeft de Italiaanse politie op Sicilië vier verdachten opgepakt. Volgens de Italiaanse justitie zijn de zeven verdachten betrokken bij vijf moorden en vijf moordpogingen, waarvan sommige nooit gemeld zijn. De arrestaties hebben te maken met afrekeningen tussen twee rivaliserende maffiaclans.

In België viel de politie gelijktijdig binnen in woningen in Maasmechelen, Luik en La Louvière en sloeg Antonio B., Calogero F. en Carmelo N. in de boeien. Tijdens de huiszoekingen zijn een wapen en munitie in beslag genomen.

De oorlog tussen de twee clans barstte in september 2016 uit in de Luikse wijk Outremeuse met een aanslag vanuit een auto op een maffialid. Volgens Het Laatste Nieuws was die het begin van een reeks afrekeningen of pogingen daartoe in zowel België als in Sicilië.

De verdachten zijn onder andere opgepakt in verband met twee moorden en een moordpoging in Luik, en twee moorden en een moordpoging in de Siciliaanse gemeente Favara. De verdachten zouden betrokken zijn bij drugshandel.