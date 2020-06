Leden campagneteam Trump hadden corona tijdens rally in Tulsa

Twee leden van het campagneteam van de Amerikaanse president Trump waren besmet met corona toen ze aanwezig waren op de verkiezingsbijeenkomst met Trump afgelopen zaterdag in Tulsa (Oklahoma). Volgens een woordvoerder van het team droegen ze mondkapjes tijdens het hele evenement.

Enkele uren voor de rally in Tulsa bleek dat zes andere teamleden positief op corona waren getest. Het ging daarbij om medewerkers die voorbereidingen hadden getroffen voor de bijeenkomst.

Trump oogstte een golf van kritiek omdat hij tijdens de coronacrisis een massabijeenkomst hield. Hij vindt dergelijke manifestaties met duizenden aanhangers van groot belang bij zijn streven in november te worden herkozen. Op de rally in Tulsa droeg vrijwel niemand een mondkapje en werd er ook geen afstand gehouden. De hal was niet volledig bezet.