Le Pen niet welkom bij herdenking Chirac

De Franse politica Marine Le Pen is maandag niet welkom bij de herdenkingsdienst die in Parijs wordt gehouden voor de donderdag overleden oud-president Jacques Chirac, meldden verschillende media. Familie en nabestaanden van Chirac vinden dat niet gewenst, omdat Chirac nooit op goede voet leefde met de vader van Le Pen, de rechtse politicus Jean-Marie Le Pen. Tijdens de verkiezingen van 2002 waren zij verwikkeld in een hevige strijd om het Franse presidentschap.

Maandag zal er een dienst zijn voor Chirac in de Parijse kerk Saint-Sulpice. Verwacht wordt dat tientallen staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Ondanks dat Marine Le Pen niet welkom is, zei ze wel dat „politieke conflicten nu even aan de kant moeten worden geschoven” en dat het plaats moet maken voor een eerbetoon. Le Pen zelf wilde in eerste instantie de herdenkingsbijeenkomst gewoon bijwonen.

Ook haar vader Jean-Marie reageerde op het overlijden van Chirac, die 86 jaar oud werd. Op Twitter benadrukte hij dat „zelfs de vijand respect verdient.”