Lawines en overstromingen in Franse Alpen

In de Franse Alpen zorgen lawines, overstromingen en aardverschuivingen donderdag voor veel overlast op wegen en in dorpen. Het plaatsje Saint-Christophe en Oisans is na een modderstroom onbereikbaar over de weg en een vrouw overleed aan een hartaanval nadat haar huis in Morêtel-de-Maille was overstroomd, zo meldt de Franse krant Le Dauphiné Libéré.

Met name in het departement Savoie hebben de reddingsdiensten hun handen vol om de wegen begaanbaar te houden. Als gevolg van de aanhoudende neerslag door storm Eleanor dreigen beken te overstromen. In de hoger gelegen gebieden blokkeren lawines de wegen.

Vanwege lawinegevaar en aardverschuivingen zijn zo’n 25 wegen deels of volledig afgesloten. Météo-France heeft code oranje afgegeven omdat het lawinegevaar op sommige plekken niveau 5 is, het hoogste lawinerisico. De kans op lawines is groot door de combinatie van de grote sneeuwval van de afgelopen dagen en de regen die donderdag valt.