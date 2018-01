Lawines en lawinegevaar in zuiden Zwitserland

Bijna negentig mensen zijn geëvacueerd uit een Zwitsers vakantieplaatsje uit vrees voor lawines. De mensen in La Fouly, in de bergen circa 65 kilometer ten zuidoosten van Lausanne, moesten donderdag hun chalets verlaten. Dat overkwam woensdag al enkele tientallen bewoners en vakantiegangers in Conthey in hetzelfde kanton Valais.

Maar zij konden weg. Tal van mensen in de Zwitserse bergen niet meer. Lawines en door de recente hevige storm veroorzaakte aardverschuivingen hebben wegen naar plaatsen in het zuidwesten van Zwitserland geblokkeerd. Zo zijn de bij skiërs populaire dalen zoals dat van Saas, het Lötschental en het Gommertal voor een deel van de buitenwereld afgesloten. Wintersportplaats Leukerbad is door lawines niet meer bereikbaar. Volgens plaatselijke media zijn er naar schatting 10.000 mensen.