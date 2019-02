Lawine verrast skiërs in Crans-Montana

In het Zwitserse wintersportoord Crans-Montana zijn skiërs dinsdagmiddag verrast door een lawine. De politie van het kanton Wallis zei dat zeker vier mensen gewond zijn geraakt, van wie er een in levensgevaar verkeert. De sneeuwmassa kwam naar beneden bij en op de Kandahar-piste.

Reddingswerkers zoeken nog steeds naar slachtoffers hoewel niet duidelijk is of er vermisten zijn. De krant Blick vernam van burgemeester Nicolas Féraud dat mogelijk „tien tot twaalf” mensen bedolven zijn geraakt. Hij benadrukte dat betrouwbare informatie nog ontbreekt.

Er is onmiddellijk een grootschalige reddingsoperatie, met onder meer twee helikopters, op gang gekomen. Daaraan doen ook militairen mee. Het lawinegevaar in het gebied was niveau 2 op een schaal van 5. Mogelijk is de sneeuw onverwacht gaan schuiven onder invloed van de stralende zon.