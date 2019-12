Lawine treft skipiste in Zwitserland

Een skipiste in de Zwitserse Alpen is donderdag getroffen door een lawine. De politie vreest dat er mensen onder de sneeuw bedolven liggen. Tot nu hebben reddingswerkers twee mensen gevonden. Ze hebben lichte verwondingen.

Het gaat om een piste in de buurt van de wintersportplaats Andermatt. Op amateurvideo’s is te zien hoe de sneeuwmassa naar beneden schuift en op het oog een groep skiërs treft.

Er is een grote reddingsoperatie op gang gekomen. De politie verklaarde dat het een lawine van behoorlijke opvang was. In het gebied is een lawinewaarschuwing van kracht. Er is de afgelopen tijd veel sneeuw gevallen.