Lawine sleurt jongen voor ogen ouders dood in

Voor de ogen van zijn ouders en zijn broer, is een 16-jarige Australiër tijdens het skiën in Oostenrijk door een lawine getroffen en om het leven gekomen.

De familie was in Sankt Anton am Arlberg buiten de piste onderweg en in de namiddag op zeer steil terrein niet verder gekomen, zei een woordvoerder van de politie.

De 16-jarige jongen had een noodoproep uitgestuurd. Terwijl reddingswerkers op weg waren om het gezin te bevrijden, raakte een lawine de jongen. Hij werd na 20 minuten geborgen, maar kon niet meer gereanimeerd worden.

De vader van het gezin is Duits, de moeder Australische. Ze wonen in Australië. Ze waren volgens de politiewoordvoerder aan het skiën zonder nooduitrusting zoals een schop of een lawinepieper.

In het skigebied Wildkogel werden zes scholieren uit Saksen-Anhalt woensdag door een lawine getroffen en deels bedolven, maar iedereen kon zichzelf redden. Vanwege de enorme sneeuwval is het hoogste waarschuwingsniveau voor lawines van toepassing in delen van Oostenrijk.