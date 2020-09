Lavrov zegt trip naar Berlijn af

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov reist dinsdag niet af naar Berlijn. Zijn geplande overleg met zijn Duitse ambtgenoot Heiko Maas gaat niet door, volgens Lavrovs departement omdat het programma van Maas is gewijzigd.

De spanningen tussen Rusland en Duitsland zijn opgelopen door de vergiftiging van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni. De Duitse regering zei eerder over „ondubbelzinnig bewijs” te beschikken dat Navalni is vergiftigd met het in de Sovjet-Unie ontwikkelde novitsjok. Laboratoria in Frankrijk en Zweden hebben dat volgens Berlijn bevestigd.

Duitsland herhaalde maandag de oproep aan Rusland om opheldering te geven over de gebeurtenissen en beraadt zich met Europese bondgenoten op verdere stappen. De regering in Moskou zegt niets met de vergiftiging van doen te hebben en zegt daar ook geen bewijs van te hebben. Lavrov stelde maandag opnieuw dat het Westen het incident aangrijpt om nieuwe sancties tegen Rusland door te voeren.

De 44-jarige Navalni werd op 20 augustus onwel op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou. Hij werd later overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn. De Kremlincriticus kan inmiddels voor korte periodes het bed verlaten.