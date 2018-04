De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov hoopt dat er in het conflict rond Syrië geen herhaling komt van de ervaringen in Libië en Irak. ,,Moge God verhoeden dat in Syrië iets avontuurlijks wordt gedaan'' zoals in Libië en Irak, zei Lavrov tijdens de gezamenlijke persconferentie met zijn Nederlandse ambtsgenoot Stef Blok.

Lavrov zei dat zelfs de kleinste misrekening in Syrië kan leiden tot een nieuwe migrantenstroom en dat ultimatums en dreigementen de dialoog niet helpen.