Lavrov: VS schendt volkenrecht met aanslag op Soleimani

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft de aanslag van de VS op de machtige Iraanse generaal Qassem Soleimani een schending van de internationale rechtsregels genoemd. Het optreden van de Amerikanen zou kunnen leiden tot ernstige escalatie van de situatie in het Midden-Oosten.

Lavrov zei dat tijdens een telefonisch onderhoud met zijn Iraanse collega Mohammad Javad Zarif. Volgens het Kremlin had hij de Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo dat eerder ook al te verstaan gegeven. In Moskou gingen zaterdag stemmen op de kwestie aan te kaarten bij de VN-Veiligheidsraad. Persbureau Interfax meldde dat de politici Leonid Sloetski, buitenlandspecialist in het parlement, en Konstantin Kosatsjev zich in die zin hebben uitgelaten.

Soleimani, commandant van de elitetroepen al-Quds, werd vrijdag bij het vliegveld van de Iraakse hoofdstad Bagdad gedood door een raketaanval met drones. Ook de Iraakse legerchef Abu Mahdi al-Muhandis kwam onder anderen om.