Lavrov: voorwaarden VS „diefstal bij daglicht”

Amerikaanse pogingen om voorwaarden te stellen voor de teruggave van panden van de Russische diplomatieke dienst in New York en Maryland zijn „diefstal op klaarlichte dag”. Dat zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov maandag, meldt persagentschap RIA.

Toenmalig president Barack Obama gaf in december bevel beslag te leggen op twee Russische gebouwen en 35 Russische diplomaten het land uit te zetten. Volgens Obama waren zij betrokken bij het hacken van de Amerikaanse verkiezingscampagne. Iets wat Rusland categorisch ontkent.

Moskou heeft gezegd dat veel zal afhangen van het resultaat van een vergadering in Washington later op maandag tussen de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Riabkov en de Amerikaanse staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Thomas Shannon die het diplomatieke geschil bespreken.

Lavrov zei tijdens een bezoek aan Wit-Rusland verder dat het „anti-Russische gevoel” in de Verenigde Staten betekent dat het niet zeker is dat Moskou en Washington overeenstemming kunnen bereiken over belangrijke mondiale vraagstukken.