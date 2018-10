Lavrov: uitgewezen Russen maakten routinereis

De vier Russen die in april in Nederland zijn aangehouden als spionnen en vervolgens zijn uitgewezen, waren niet op een geheime missie. Ze waren op een „routinereis”, zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, maandag.

Het was zijn eerste reactie op de beschuldigingen aan het adres van de Russische inlichtingendienst over hackpraktijken. Het viertal werd door de Nederlandse inlichtingendienst betrapt bij een poging digitaal in te breken bij Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag.

Volgens Lavrov moet er sprake zijn van een misverstand.