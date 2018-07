Lavrov tot Pompeo: laat Russin vrij

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Mike Pompeo op het hart gedrukt dat de vrouw die de VS hebben gearresteerd omdat ze voor Rusland zou spioneren moet worden vrijgelaten. In een telefoongesprek concludeerde Lavrov dat het om „in elkaar gezette beschuldigingen” tegen de vrouw gaat.

De 29-jarige Maria Boetina werd afgelopen zondag in Washington gearresteerd. Ze is volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie geïnfiltreerd in politieke groepen. Ze wordt al langere tijd in verband gebracht met de inmenging van Rusland met de Amerikaanse verkiezingen.

Het telefoongesprek tussen Lavrov en Pompeo was bedoeld om de onderlinge relaties te verbeteren, aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. De ministers spraken ook over Syrië.