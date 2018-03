Lavrov: Rusland heeft geen enkel belang bij aanslag

Rusland heeft geen enkel belang bij een aanslag op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal in Zuid-Engeland. De mensen die stemming maken tegen Rusland, hebben dat wel, vindt de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov. En daarmee laait het diplomatieke conflict tussen Londen en Moskou over deze kwestie steeds verder op.

Lavrov vindt dat de Britten politiek theater maken en een lastercampagne tegen Rusland voeren. Londen heeft niet eens om informatie gevraagd over de giftige stof waarmee afgelopen zondag in Salisbury een moordaanslag werd gepleegd. Er is dan ook geen vooruitgang in gesprekken over de moordaanslag. Lavrov herhaalde dat de Russische regering er niets mee te maken heeft.

De aanslag op de 66-jarige Skripal en zijn 33-jarige dochter Joelia is gepleegd met een chemisch wapen dat uit de tijd van de Sovjet-Unie stamt. De beide slachtoffers zijn bewusteloos. De Britse premier May heeft gezegd dat ze denkt dat het heel waarschijnlijk is dat het Kremlin er achter zit.