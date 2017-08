Lavrov: risico’s hoog in conflict Noord-Korea

De risico’s van een militair conflict over het nucleaire programma van Noord-Korea zijn heel hoog, zegt de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Moskou is volgens de minister diep bezorgd over wederzijdse aanvalsdreigingen door Washington en Pyongyang.

„De kant die sterker en slimmer is”, zou de eerste stap moeten nemen om de crisis te bezweren, zei Lavrov voor de Russische staatstelevisie. Hij moedigde Pyongyang en Washington aan zich aan te sluiten bij een gezamenlijk Russisch-Chinees plan om de crisis te neutraliseren. Volgens dit plan zou Noord-Korea zijn rakettesten moeten bevriezen en de Verenigde Staten en Zuid-Korea zouden op hun beurt moeten stoppen met grote militaire oefeningen.